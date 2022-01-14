В Уфе перекроют движение на нескольких улицах

С 20.00 18 января до 2.00 19 января будут перекрывать следующие участки:

– по улице Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

– по улице Бехтерева (до дома №1/1 по Менделеева);

– на местном проезде вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего ее с Юрия Гагарина;

– по улице Кирова (от Айской до Ветошникова);

– по улицам Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.