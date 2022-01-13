В Уфе для Крещенских купаний оборудуют семь купелей

Купели расположатся:

– Демский район – микрорайон «Яркий» на озере Кустаревском;

– Калининский район – левый берег реки Уфы в районе Князевской переправы;

– Кировский район – река Белая рядом с СОК «Юность»;

– Ленинский район – река Белая в створе улицы Воронежской;

– Октябрьский район – пляж «Берег Солнца» на реке Уфа в Сипайлово;

– Орджоникидзевский район – река Белая вблизи СОК «Биатлон»;

– Советский район – озеро Солдатское в парке имени Ивана Якутова.

Спасателями уже проведены замеры толщины ледовой поверхности водоемов – она варьируется от 30 до 50 см. В местах, обозначенных для подготовки купелей, где лед окажется недостаточно прочным, он будет наращен.

Работы по оборудованию купелей завершатся 18 января. Будут размечены и расчищены площадки, для обеспечения безопасности при спуске к воде установят настилы, а сами иордани оснастят поручнями и лестницами.

В местах проведения обряда будут установлены обогреваемые палатки, где верующие смогут комфортно переодеться до и после священного омовения. Планируется организация точек общепита, раздача горячего чая. У каждой иордани будут дежурить спасатели, медицинские работники. Для охраны правопорядка будут задействованы сотрудники полиции и Центра общественной безопасности.

18 и 19 января в 19 храмах Уфы будут проходить праздничные дневные, вечерние и ночные богослужения с освещением воды. Также 19 января с 10.00 пройдут Крестные ходы до иорданей от Сергиевского собора (ул. Бехтерева, 2), Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2), храма в честь блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) и храма св. Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25а).