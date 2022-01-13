В Уфе для Крещенских купаний оборудуют семь купелей

19 января отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этом году купели будут оборудованы в каждом из семи районов Уфы.
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Купели расположатся:
– Демский район – микрорайон «Яркий» на озере Кустаревском;
– Калининский район – левый берег реки Уфы в районе Князевской переправы;
– Кировский район – река Белая рядом с СОК «Юность»;
– Ленинский район – река Белая в створе улицы Воронежской;
– Октябрьский район – пляж «Берег Солнца» на реке Уфа в Сипайлово;
– Орджоникидзевский район – река Белая вблизи СОК «Биатлон»;
– Советский район – озеро Солдатское в парке имени Ивана Якутова.
Спасателями уже проведены замеры толщины ледовой поверхности водоемов – она варьируется от 30 до 50 см. В местах, обозначенных для подготовки купелей, где лед окажется недостаточно прочным, он будет наращен.
Работы по оборудованию купелей завершатся 18 января. Будут размечены и расчищены площадки, для обеспечения безопасности при спуске к воде установят настилы, а сами иордани оснастят поручнями и лестницами.
В местах проведения обряда будут установлены обогреваемые палатки, где верующие смогут комфортно переодеться до и после священного омовения. Планируется организация точек общепита, раздача горячего чая. У каждой иордани будут дежурить спасатели, медицинские работники. Для охраны правопорядка будут задействованы сотрудники полиции и Центра общественной безопасности.
18 и 19 января в 19 храмах Уфы будут проходить праздничные дневные, вечерние и ночные богослужения с освещением воды. Также 19 января с 10.00 пройдут Крестные ходы до иорданей от Сергиевского собора (ул. Бехтерева, 2), Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2), храма в честь блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) и храма св. Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25а).
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