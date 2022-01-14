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Башкортостан получит 18 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию медицины

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Радий Хабиров во время Гайдаровского форума в Москве сообщил о том, что модернизировать первичное звено здравоохранения республика будет по крайней мере частично на федеральные деньги.

По словам главы Башкортостана, на эти цели республике выделят 18 млрд рублей.

Эти деньги пойдут на строительство 490 объектов здравоохранения, в том числе 12 поликлиник, пяти больниц, 21 офиса врача общей практики, 42 врачебных амбулаторий и 412 фельдшерско-акушерских пунктов.

Больницы в Кармаскалах и Бакалы будут отремонтированы, для многих медицинских учреждений закупят медоборудование и обновят автопарк.

В марте прошлого года Минздрав заявил, что планирует отремонтировать и привести к единому внешнему виду все поликлиники Башкортостана.

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