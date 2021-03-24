Все поликлиники Башкортостана будут приведены к единому стилю

Изменится стиль не только интерьера, но и вывесок, входных групп, стоек информации. Помещения станут зонированными.

Будет создана единая навигационная система, включающая стенды, вывески и таблички, содержащие всю необходимую информацию в понятном и четком виде.

Все желающие могут прислать свои проекты и рекомендации на почту brandbookmzrb@yandex.ru до пятого апреля 2021 года, позже на сайте Минздрава можно будет проголосовать за лучший дизайн.