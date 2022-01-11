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В Уфе могут открыть пункты вакцинации от Covid-19 в школах

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Расположить пункты вакцинации прямо в школах – с таким предложением 11 января на совещании в администрации выступил ее глава Сергей Греков.

При этом мэр подчеркнул, что пункты, если и откроются, то только для вакцинации и ревакцинации учителей и сотрудников администрации, и не во всех школах.

В конце ноября 2021 года министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о том, что разрешить вакцинацию от Covid-19 подростков могут уже в декабре. На данный момент в республике программа еще не стартовала.

Пока что речь идет о прививках для детей от 12 лет. Они просто будут получать уменьшенную дозу препаратов.

По словам Забелина, заболеваемость значительно уменьшится, когда будет привито не менее 80% населения и достигнут коллективный иммунитет. Он спрогнозировал, что с такими темпами вакцинации в 2022 году в республике не будет жестких ограничений и все вернутся к нормальной жизни.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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