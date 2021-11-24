Стало известно, когда в Башкортостане начнут вакцинировать от Covid-19 детей

Глава республиканского отделения Минздрава Максим Забелин заявил о сокращении перечня категорий людей, которым противопоказана вакцинация от коронавируса.
«У нас все больше и больше снижается количество категорий людей, которым не показана вакцинация. Ждем, что в конце ноября или в декабре уже будет разрешение на вакцинацию детей.
Сейчас заканчиваются клинические испытания влияния препаратов на подростков от 12 лет. В других странах есть уже публикации о вакцинации детей и с трех, и с семи лет.
У нас уже завершена большая работа центра имени Кулакова, доказали эффективность вакцинации беременных с третьего триместра», – сообщил Забелин в интервью «Business FM Уфа».
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