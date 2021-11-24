Стало известно, когда в Башкортостане начнут вакцинировать от Covid-19 детей

«У нас все больше и больше снижается количество категорий людей, которым не показана вакцинация. Ждем, что в конце ноября или в декабре уже будет разрешение на вакцинацию детей.

Сейчас заканчиваются клинические испытания влияния препаратов на подростков от 12 лет. В других странах есть уже публикации о вакцинации детей и с трех, и с семи лет.

У нас уже завершена большая работа центра имени Кулакова, доказали эффективность вакцинации беременных с третьего триместра», – сообщил Забелин в интервью «Business FM Уфа».