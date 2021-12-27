Какие законы вступят в силу в Башкортостане в январе 2022 года?

1. Увеличится количество семей, которые могут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет (если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека).

Раньше расчет дохода проводился по второму кварталу предыдущего года, теперь – на год обращения за выплатой. Также увеличится и размер пособия (будет равен прожиточному минимуму для ребенка).

2. Размер материнского капитала теперь будет увеличиваться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной.

3. О доступных льготах можно будет узнать при личном обращении в МФЦ или соответствующие органы.

4. Соцдоплаты к пенсиям, а также страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться без заявления.

5. 112 будет единым номером вызова экстренных служб.

6. Центробанк будет ограничивать работу микрофинансовых организаций и выдачу необеспеченных кредитов банками.

7. Начнет действовать налоговый вычет на спорт, о котором мы писали ранее.

8. Зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии.