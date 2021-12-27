Какие законы вступят в силу в Башкортостане в январе 2022 года?

Уже с этой недели в республике начнет действовать ряд законов и изменений в правилах. Рассмотрим наиболее значимые из них.
1. Увеличится количество семей, которые могут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет (если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека).
Раньше расчет дохода проводился по второму кварталу предыдущего года, теперь – на год обращения за выплатой. Также увеличится и размер пособия (будет равен прожиточному минимуму для ребенка).
2. Размер материнского капитала теперь будет увеличиваться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной.
3. О доступных льготах можно будет узнать при личном обращении в МФЦ или соответствующие органы.
4. Соцдоплаты к пенсиям, а также страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться без заявления.
5. 112 будет единым номером вызова экстренных служб.
6. Центробанк будет ограничивать работу микрофинансовых организаций и выдачу необеспеченных кредитов банками.
7. Начнет действовать налоговый вычет на спорт, о котором мы писали ранее.
8. Зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии.
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