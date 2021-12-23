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Снежными завалами в Уфе заинтересовалась прокуратура

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Прокуратура Уфы провела проверку после публикаций в СМИ и жалоб населения на плохую уборку снега.

По мнению ведомства, в Уфе нарушается законодательство о благоустройстве и обеспечении безопасности дорожного движения: коммунальные службы не прилагают достаточных усилий для очистки улиц.

«Прокурор внес в адрес главы городской администрации представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений, которое находится на стадии рассмотрения», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Кроме того, на руководителей организаций коммунальной службы могут завести административные дела из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что представитель «УЖХ Калининского района города Уфы» пожаловалась на катастрофическую нехватку дворников.

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