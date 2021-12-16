Представитель УЖХ одного из районов Уфы пожаловалась на катастрофическую нехватку дворников

«Ежедневно с шести утра на уборку придомовой территории выходят 143 дворника. К сожалению, их не хватает. Укомплектованность штата дворников составляет 33%.

Помимо уборки территории они занимаются посыпкой тротуаров, пешеходных дорожек песком, убираются возле мусорных контейнеров, на детских площадках. Также они участвуют в благоустройстве новогодних ледовых городков», – сказала Лидия Тужилова.

Она добавила, что на обслуживании УЖХ района 853 многоквартирных дома, и периодически к уборке придомовых территорий привлекаются сотрудники инженерно-технического персонала управляющей компании.

В 2021 году поступило огромное количество жалоб от уфимцев на гололед на улицах. В конце концов глава администрации Уфы Сергей Греков признал, что борьба со льдом в начале сезона была провалена из-за некомпетентности служб.