Бизнес-омбудсмен Башкортостана: «Гостиницу Lido уже не вернуть»

«"Олимпик парк", город Уфа. Теперь разбираться будет Следственный комитет – СКР: почему это произошло, кто виноват, кто прав.

Сегодня на совместный прием с руководителем следственного управления СК России по РБ Денисом Чернятьевым пригласили предпринимателя Ильдара Хуснутдинова, собственника "Олимпик парка". Гостиницу уже не вернуть, но разобраться и найти ответственных все-таки надо», – подписал Асадуллин это фото в соцсетях.

Здание гостиницы Lido на территории горнолыжного комплекса «Олимпик парк» было возведено в 2012 году к Всемирным детским играм. У владельцев не было разрешения на его строительство и ввод в эксплуатацию. Значительная его часть (203 кв. м.) расположена на муниципальной земле.

Собственники утверждают, что документы не были оформлены потому, что администрация торопила предпринимателей со строительством объектов, а после ввода здания в эксплуатацию документы им так и не предоставили.

Земельный участок под гостиницей ранее был выставлен на торги из-за задолженности «Олимпик парка» перед Налоговой службой.

Однако мэрия Уфы считает, что «Олимпик парк» приобрел землю с нарушениями и не имеет на нее прав. В связи с этим администрация города обратилась в Арбитражный суд, и участок был снят с торгов. Сейчас мэрия пытается через суд оспорить права «Олимпик парка» на этот участок.

21 декабря Флюр Асадуллин сообщил о том, что в «Олимпик парк» прибыла тяжелая техника для сноса.