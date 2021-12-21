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К зданию Lido в «Олимпик парке» прибыла тяжелая техника для сноса

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкортостана Флюр Асадуллин сообщил о том, что развернувшаяся в последнее время борьба за здание бывшей гостиницы Lido, похоже, уже проиграна.

«Надежды нет. К гостинице "Лидо" прибыла тяжелая техника для сноса», – написал Флюр Асадуллин в Facebook.

17 декабря мы писали о том, что, по словам Сергея Грекова, здание Lido еще можно сохранить: владельцу гостиницы Ильдару Хуснутдинову был предложен вариант, и если он выполнит условия, то снос остановят.

Земельный участок под гостиницей ранее был выставлен на торги из-за задолженности «Олимпик парка» перед Налоговой службой.

Однако мэрия Уфы считает, что «Олимпик парк» приобрел землю с нарушениями и не имеет на нее прав. В связи с этим администрация города обратилась в Арбитражный суд, и участок был снят с торгов. Сейчас мэрия пытается через суд оспорить права «Олимпик парка» на этот участок.

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