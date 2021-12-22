Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию со сносом гостиницы Lido в Уфе

В обращении Хуснутдинов отметил, что гостиница строилась для поддержки детско-юношеского спорта в городе и при этом по инициативе администрации города были задействованы устные договоренности, которые впоследствии не выполнялись. Снос гостиницы на 52 места приведет к уничтожению всего комплекса.

Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по республике доложить о ситуации со сносом Lido.

Здание гостиницы Lido на территории горнолыжного комплекса «Олимпик парк» было возведено в 2012 году к Всемирным детским играм. У владельцев не было разрешения на его строительство и ввод в эксплуатацию. Значительная его часть (203 кв. м.) расположена на муниципальной земле.

Собственники утверждают, что документы не были оформлены потому, что администрация торопила предпринимателей со строительством объектов, а после ввода здания в эксплуатацию документы им так и не предоставили.

Земельный участок под гостиницей ранее был выставлен на торги из-за задолженности «Олимпик парка» перед Налоговой службой.

Однако мэрия Уфы считает, что «Олимпик парк» приобрел землю с нарушениями и не имеет на нее прав. В связи с этим администрация города обратилась в Арбитражный суд, и участок был снят с торгов. Сейчас мэрия пытается через суд оспорить права «Олимпик парка» на этот участок.

21 декабря уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкортостана Флюр Асадуллин сообщил о том, что в «Олимпик парк» прибыла тяжелая техника для сноса.