В Уфе к 2024 году реконструируют несколько парков и улиц

«Мы подготовили сразу несколько площадок в Уфе, которые станут центрами притяжения горожан и гостей столицы Башкортостана, украсят облик города и станут его новыми визитными карточками.

Причем речь идет не только об историческом центре Уфы. В планах благоустройство отдаленных территорий: парк "Центральный" в Деме, парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе Уфы, озеро Теплое в Инорсе и так далее.

Кроме того, до 2024 года мы планируем реконструировать уличную инфраструктуру в историческом центре Уфы. Улицы станут комфортнее и удобнее для автовладельцев, пешеходов и велосипедистов», – сообщила Ольга Сарапулова.