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В Уфе к 2024 году реконструируют несколько парков и улиц

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На совещании по подготовке к 450-летию Уфы советник главы республики по вопросам развития общественных пространств Ольга Сарапулова рассказала о том, какие изменения планируются в городе к 2024 году.

ufacity.info

«Мы подготовили сразу несколько площадок в Уфе, которые станут центрами притяжения горожан и гостей столицы Башкортостана, украсят облик города и станут его новыми визитными карточками.

Причем речь идет не только об историческом центре Уфы. В планах благоустройство отдаленных территорий: парк "Центральный" в Деме, парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе Уфы, озеро Теплое в Инорсе и так далее.

Кроме того, до 2024 года мы планируем реконструировать уличную инфраструктуру в историческом центре Уфы. Улицы станут комфортнее и удобнее для автовладельцев, пешеходов и велосипедистов», – сообщила Ольга Сарапулова.

На строительство и реконструкцию объектов к 450-летию Уфы потратят почти 50 млрд рублей

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