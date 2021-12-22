В Уфе к 2024 году реконструируют несколько парков и улиц

На совещании по подготовке к 450-летию Уфы советник главы республики по вопросам развития общественных пространств Ольга Сарапулова рассказала о том, какие изменения планируются в городе к 2024 году.
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«Мы подготовили сразу несколько площадок в Уфе, которые станут центрами притяжения горожан и гостей столицы Башкортостана, украсят облик города и станут его новыми визитными карточками.
Причем речь идет не только об историческом центре Уфы. В планах благоустройство отдаленных территорий: парк "Центральный" в Деме, парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе Уфы, озеро Теплое в Инорсе и так далее.
Кроме того, до 2024 года мы планируем реконструировать уличную инфраструктуру в историческом центре Уфы. Улицы станут комфортнее и удобнее для автовладельцев, пешеходов и велосипедистов», – сообщила Ольга Сарапулова.
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