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Мэр Уфы заявил, что здание Lido в «Олимпик парке» еще можно сохранить

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Споры вокруг самостроя на территории «Олимпик парка» продолжаются. Сергей Греков считает, что мэрия готова пойти навстречу предпринимателю.

Фото: Николай Рубцов

17 декабря на встрече с журналистами мэр Сергей Греков рассказал, что первоначально владельцу гостиницы Ильдару Хуснутдинову был предложен вариант по сохранению здания, однако предприниматель не воспринял его всерьез, в результате чего суд принял решение о сносе.

О каких именно условиях шла речь, глава городской администрации не уточнил

Сейчас, уже после того, как начались работы, Хуснутдинов заявил о готовности возобновить переговоры по тому варианту. Если он выполнит предложенные условия, то здание удастся сохранить.

Ранее мы писали о том, что 16 декабря Ильдар Хуснутдинов был задержан полицией при попытке воспрепятствовать работе приставов.

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