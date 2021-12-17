Мэр Уфы заявил, что здание Lido в «Олимпик парке» еще можно сохранить

Споры вокруг самостроя на территории «Олимпик парка» продолжаются. Сергей Греков считает, что мэрия готова пойти навстречу предпринимателю.
Фото: Николай Рубцов
17 декабря на встрече с журналистами мэр Сергей Греков рассказал, что первоначально владельцу гостиницы Ильдару Хуснутдинову был предложен вариант по сохранению здания, однако предприниматель не воспринял его всерьез, в результате чего суд принял решение о сносе.
О каких именно условиях шла речь, глава городской администрации не уточнил
Сейчас, уже после того, как начались работы, Хуснутдинов заявил о готовности возобновить переговоры по тому варианту. Если он выполнит предложенные условия, то здание удастся сохранить.
Ранее мы писали о том, что 16 декабря Ильдар Хуснутдинов был задержан полицией при попытке воспрепятствовать работе приставов.
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