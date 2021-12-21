Радий Хабиров: «За всю историю ОЭЗ никогда не было такого, чтобы за 1,5 года появились 10 резидентов»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал запуск второго предприятия в особой экономической зоне «Алга».
«И все-таки мы упорные. За моей спиной – здание нового предприятия, особая экономическая зона «Алга». За ним вдалеке еще один завод.
За всю историю экономических зон никогда не было такого, чтобы за 1,5 года появились 10 резидентов. И два предприятия уже запустили.
На одном предприятии будут работать 800 швей, на другом – 100 человек будут собирать светильники. И это только начало. Начало очень хорошее.
Сегодня, как говорится, душа радуется. Всех поздравляю, всем желаю успеха», – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.
Особая экономическая зона – это территория, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. В Башкортостане ОЭЗ «Алга» площадью 470 га запустили в 2021 году в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. В декабре ее признали самой динамично развивающейся ОЭЗ в России.
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