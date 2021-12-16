«Алга» признана самой динамично развивающейся ОЭЗ в России

Особая экономическая зона «Алга» площадью 470 га располагается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. На нее власти возлагают большие надежды.
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Глава республики Радий Хабиров в Instagram сообщил об успешном запуске проекта:
«Наша особая экономическая зона "Алга" стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года. Результат командной работы! Всех поздравляю!» – написал он.
Особая экономическая зона – это территория, на которой действует льготный режим для предпринимателей. Как ожидается, развитие особой экономической зоны создаст множество новых рабочих мест, будет способствовать повышению зарплат и уровня жизни в этих районах, сыграет большую роль в экономике всей республики.
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