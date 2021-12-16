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«Алга» признана самой динамично развивающейся ОЭЗ в России

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Особая экономическая зона «Алга» площадью 470 га располагается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. На нее власти возлагают большие надежды.

instagram.com/khabirovradii

Глава республики Радий Хабиров в Instagram сообщил об успешном запуске проекта:

«Наша особая экономическая зона "Алга" стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года. Результат командной работы! Всех поздравляю!» – написал он.

Особая экономическая зона – это территория, на которой действует льготный режим для предпринимателей. Как ожидается, развитие особой экономической зоны создаст множество новых рабочих мест, будет способствовать повышению зарплат и уровня жизни в этих районах, сыграет большую роль в экономике всей республики.

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