«Алга» признана самой динамично развивающейся ОЭЗ в России

Глава республики Радий Хабиров в Instagram сообщил об успешном запуске проекта:

«Наша особая экономическая зона "Алга" стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года. Результат командной работы! Всех поздравляю!» – написал он.

Особая экономическая зона – это территория, на которой действует льготный режим для предпринимателей. Как ожидается, развитие особой экономической зоны создаст множество новых рабочих мест, будет способствовать повышению зарплат и уровня жизни в этих районах, сыграет большую роль в экономике всей республики.