В Башкортостане предприятия будут закрывать из-за непривитых сотрудников

С 18 декабря в республике обязаны отстранять от работы сотрудников без QR-кода или справки о перенесенном Covid-19 предприятия и организации в сферах медицины, образования, соцобслуживания, транспорта, правоохранительных и надзорных органов, аэропортов, услуг, финансов и почтовой связи.
Глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что уже на эту неделю, до 25 декабря, запланировано 40 рейдов на предприятия республики.
Главная цель проверок – выявление непривитых сотрудников, допущенных до работы.
Те предприятия и организации, на которых будет привито менее 80% задействованных работников, будут оштрафованы, Роспотребнадзор может приостановить их деятельность на срок до 90 суток.
Работников, отказывающихся вакцинироваться без уважительной причины, работодатели обязаны отстранить без сохранения заработной платы. Тех, у кого есть медотвод, обязаны перевести на удаленку.
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