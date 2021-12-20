В Башкортостане предприятия будут закрывать из-за непривитых сотрудников

Глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что уже на эту неделю, до 25 декабря, запланировано 40 рейдов на предприятия республики.

Главная цель проверок – выявление непривитых сотрудников, допущенных до работы.

Те предприятия и организации, на которых будет привито менее 80% задействованных работников, будут оштрафованы, Роспотребнадзор может приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

Работников, отказывающихся вакцинироваться без уважительной причины, работодатели обязаны отстранить без сохранения заработной платы. Тех, у кого есть медотвод, обязаны перевести на удаленку.