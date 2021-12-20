18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане предприятия будут закрывать из-за непривитых сотрудников

Поделиться:

С 18 декабря в республике обязаны отстранять от работы сотрудников без QR-кода или справки о перенесенном Covid-19 предприятия и организации в сферах медицины, образования, соцобслуживания, транспорта, правоохранительных и надзорных органов, аэропортов, услуг, финансов и почтовой связи.

Глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что уже на эту неделю, до 25 декабря, запланировано 40 рейдов на предприятия республики.

Главная цель проверок – выявление непривитых сотрудников, допущенных до работы.

Те предприятия и организации, на которых будет привито менее 80% задействованных работников, будут оштрафованы, Роспотребнадзор может приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

Работников, отказывающихся вакцинироваться без уважительной причины, работодатели обязаны отстранить без сохранения заработной платы. Тех, у кого есть медотвод, обязаны перевести на удаленку.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: