Владелец гостиницы в «Олимпик парке» пытался препятствовать сносу здания

Здание гостиницы в «Олимпик парке» пытались снести в 2020 году, но мэрия заморозила процедуру. Шестого сентября 2021 года стало известно, что его все-таки снесут, это на время остановит работу всего комплекса.

После того, как рабочие приступили к демонтажу, уфимцы выступили против уничтожения гостиницы, активисты выступали с плакатами, записывали обращения к Радию Хабирову и писали ему в соцсетях.

16 декабря владелец гостиницы Ильдар Хуснутдинов был задержан полицией при попытке воспрепятствовать работе приставов. В полиции заявили, что это была намеренная провокация для привлечения внимания: супруга бизнесмена начала пинать ограждение и изобразила обморок, после чего Хуснутдинов попытался напасть на приставов.

После составления административного протокола предпринимателя отпустили.

Здание гостиницы Lido на территории горнолыжного комплекса «Олимпик парк» было возведено в 2012 году к Всемирным детским играм.

У владельцев здания не было разрешения на его строительство и ввод в эксплуатацию. Значительная его часть (203 кв. м.) расположена на муниципальной земле.

Собственники утверждают, что документы не были оформлены потому, что администрация торопила предпринимателей со строительством объектов ко Всемирным детским играм. После ввода здания в эксплуатацию документы им якобы не предоставили.