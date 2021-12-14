В Уфе частный перевозчик попытался собрать водителей автобусов на митинг

Искалин письменно уведомил главу администрации Уфы Сергея Грекова и главу Башкортостана Радия Хабирова о планах провести 26 декабря митинг в парке культуры и отдыха нефтехимиков.

На следующий день пришел отказ от правительства со ссылкой на режим повышенной готовности. Ему предложили перенести митинг на более позднее время, когда ограничения снимут.

Ранее Искалин утверждал, что транспортное управление задерживает выдачу ему новых маршрутных карт на автобусы среднего и большого класса вместимости, которые он планировал вывести вместо «пазиков» на маршрут №272. Предприниматель публично обращался с жалобами к главе СК России и Радию Хабирову, но в мэрии в ответ на это заявили, что проверки выявили в деятельности перевозчика нарушения.