В Уфе изменилась схема движения автобусов №226

Конфликт мэрии с перевозчиком и сокращение количества частных маршруток в городе привели к изменению схемы движения автобусов «Башавтотранса».
Ранее частный перевозчик лишился маршрута №298, отмененного транспортным управлением вообще, и был вынужден сократить количество автобусов на маршруте №272.
Предприниматель объяснил это тем, что транспортное управление задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов
В мэрии, однако, заявляют, что в его работе были выявлены нарушения. Кроме того, в городе массово изымаются «пазики» и заменяются на более современные автобусы.
Сейчас администрация предлагает жителям пользоваться автобусами №226, маршрут которых теперь полностью копирует №298.
Это означает, что автобус №226 больше не проезжает по улицам Пушкина, Заки Валиди, Гоголя, Карла Маркса, Ленина и так далее, а поворачивает после остановки «Башкирский Национальный музей Республики Башкортостан» и через мост едет до СТЦ «Мега».
Чтобы компенсировать нехватку рейсов до исторического центра города, «Башавтотранс» увеличил количество автобусов на маршруте №290. Теперь они работают с 5.30 и до позднего вечера, интервал движения в «часы пик» составляет всего три минуты.
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