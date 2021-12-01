В Уфе изменилась схема движения автобусов №226

Ранее частный перевозчик лишился маршрута №298, отмененного транспортным управлением вообще, и был вынужден сократить количество автобусов на маршруте №272.

Предприниматель объяснил это тем, что транспортное управление задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов

В мэрии, однако, заявляют, что в его работе были выявлены нарушения. Кроме того, в городе массово изымаются «пазики» и заменяются на более современные автобусы.

Сейчас администрация предлагает жителям пользоваться автобусами №226, маршрут которых теперь полностью копирует №298.

Это означает, что автобус №226 больше не проезжает по улицам Пушкина, Заки Валиди, Гоголя, Карла Маркса, Ленина и так далее, а поворачивает после остановки «Башкирский Национальный музей Республики Башкортостан» и через мост едет до СТЦ «Мега».

Чтобы компенсировать нехватку рейсов до исторического центра города, «Башавтотранс» увеличил количество автобусов на маршруте №290. Теперь они работают с 5.30 и до позднего вечера, интервал движения в «часы пик» составляет всего три минуты.