18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В мэрии Уфы заявили, что для борьбы с гололедом «требуется определенное время»

Администрация Уфы отреагировала на многочисленные жалобы жителей на обледеневшие улицы и дворы, по которым невозможно передвигаться.

«Жилищно-коммунальные службы Уфы усилили работу по очистке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров и общественных пространств.

Аномально теплая для начала декабря погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, а затем переход к минусовым значениям температуры воздуха способствовали образованию наледи и гололеда на улицах города. Жилищно-коммунальные службы делают все возможное для минимизации неудобств горожанам и гостям столицы. В связи с масштабностью явления и значительными объемами необходимых для обработки площадей, требуется определенное время.

Сегодня в расчистке городских улиц задействовано 226 единиц коммунальной техники и 582 дорожных рабочих. Проводится подсыпка противогололедной смесью главных магистралей, мостов, путепроводов, подъемов, спусков и других опасных участков», – говорится в заявлении мэрии.

По данным администрации, из 12,4 тыс. тонн противогололедных реагентов, закупленных на текущий сезон, израсходовано более 1,5 тыс. тонн. Во дворах трудятся порядка 632 дворников и 129 единиц снегоуборочной техники. Им на помощь вышли 323 сотрудника жилищных предприятий других специальностей.

«Пройдитесь пешком по улицам!» Уфимцы жалуются Радию Хабирову на гололед

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: