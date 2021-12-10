В мэрии Уфы заявили, что для борьбы с гололедом «требуется определенное время»

«Жилищно-коммунальные службы Уфы усилили работу по очистке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров и общественных пространств.

Аномально теплая для начала декабря погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, а затем переход к минусовым значениям температуры воздуха способствовали образованию наледи и гололеда на улицах города. Жилищно-коммунальные службы делают все возможное для минимизации неудобств горожанам и гостям столицы. В связи с масштабностью явления и значительными объемами необходимых для обработки площадей, требуется определенное время.

Сегодня в расчистке городских улиц задействовано 226 единиц коммунальной техники и 582 дорожных рабочих. Проводится подсыпка противогололедной смесью главных магистралей, мостов, путепроводов, подъемов, спусков и других опасных участков», – говорится в заявлении мэрии.

По данным администрации, из 12,4 тыс. тонн противогололедных реагентов, закупленных на текущий сезон, израсходовано более 1,5 тыс. тонн. Во дворах трудятся порядка 632 дворников и 129 единиц снегоуборочной техники. Им на помощь вышли 323 сотрудника жилищных предприятий других специальностей.