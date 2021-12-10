«Пройдитесь пешком по улицам!» Уфимцы жалуются Радию Хабирову на гололед

«Когда начнут посыпать реагентами лед в городе? Ужасная ситуация».

«Такой гололед везде. Невозможно ходить. Посыпьте уже хоть».

«Доброе утро. Очень сильный гололед на улицах нашей Уфы. Почему нигде не сыплют песком? Коллега поскользнулась, получила сотрясение, теперь на больничном, подруга все тазобедренные связки порвала, лежит, не может ходить, скорее всего, останется инвалидом. А у нее двое детей. Что вы делаете с людьми? И лечатся они за свой счет. Откуда взять деньги на лекарства, если не работают? Кто же виноват в этой ситуации...»

«Пройдите пешочком по Уфе. Нет, не по центру, такое ощущение, что дальше "Фирмы мир" Уфу не смотрят. Район Госцирка, Черниковка, Иглино, "Юрюзань". Все и не перечислить. Проедьте, пройдите и увидите».

«Пройдитесь пешком по улицам!»

И так далее. Ранее в мэрии Уфы сообщали о том, что в 2021 году городские службы не используют песок, который считается вредным, так как по весне превращается в пыль и грязь – вместо него были закуплены противогололедные реагенты «Бионорд» и минеральная соль.