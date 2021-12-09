В Уфе открылся каток площадью более 4 тыс. квадратных метров

Один из крупнейших катков республики расположен на территории Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой (Ленинский район, проспект Дружбы народов, 47).

Его площадь превышает 4000 квадратных метров. На открытии была организована развлекательная программа для детей: катались Дед Мороз с внучкой Снегурочкой и главный похититель новогоднего праздника – Гринч, а также воспитанники Федерации фигурного катания.

Ранее мы писали о том, что километровый каток с подсветкой и музыкой расположится вдоль набережной реки Белой. Всего к началу празднований в Башкортостане планируют установить 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков, общее количество арт-объектов увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом – порядка пяти тысяч. Елки, городки и инсталляции будут готовы к 20 декабря.