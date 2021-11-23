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Вдоль набережной реки Белой расположится километровый каток

Один из самых крупных катков республики украсит новую уфимскую набережную в ближайшее время.

Об этом на оперативном совещании в мэрии 23 ноября сообщил глава городской администрации Сергей Греков.

По его словам, протяженность катка составит порядка километра, он будет украшен подстветкой, будут оборудованы теплая раздевалка и колонки для музыкального сопровождения. Вдоль бортов расположатся пункты питания, а на верхнем уровне набережной построят ледовый городок. Примерные сроки открытия мэр не уточнил.

Всего к началу празднований в Башкортостане планируют установить 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков, общее количество арт-объектов увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом – порядка пяти тысяч. Елки, городки и инсталляции будут готовы к 20 декабря.

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