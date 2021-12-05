Тепло и без осадков: погода в Уфе 6-10 декабря

Понедельник, шестое декабря: до -4°, без осадков, в ночь на вторник температура резко опустится до -13°;

Вторник, седьмое декабря: до -11°, днем будет солнце, без осадков, в ночь на среду – -13°;

Среда, восьмое декабря: до -1°, днем облачно, небольшой кратковременный снег;

Четверг, девятое декабря: до -1°, днем облачно, без осадков;

Пятница, десятое декабря: до -2°, днем облачно, без осадков.

По республике в целом, по данным Башгидромета, шестого и восьмого декабря местами пройдет снег, седьмого – без существенных осадков, ветер умеренный. В понедельник будет до -8° днем, во вторник – до -15°, в среду – до -17°. В некоторых горных районах температура ночью опустится до -25°.

Четвертого декабря второй раз с начала месяца был побит температурный рекорд: на аэрологической станции «Уфа – Дема» была зафиксирована рекордная для этой даты температура воздуха: +4,3°. Прошлый температурный рекорд на эту дату составил +2,6° и был зафиксирован в 1961 году.