В Уфе побит температурный рекорд

Как сообщает Башгидромет, днем первого декабря на аэрологической станции «Уфа – Дема» была зафиксирована рекордная для этой даты температура воздуха: +4,3°.

Прошлый температурный рекорд на эту дату составил +3,6° и был зафиксирован в 2010 году.

Летом 2021 года абсолютный максимум температуры перекрывается несколько раз, река Белая около Уфы обмелела до отметки ниже антирекордного уровня, зафиксированного 130 лет назад.