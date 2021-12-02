В Уфе побит температурный рекорд

Башкортостан оказался в теплой зоне средиземноморского циклона, проходящего по европейской части России.
Как сообщает Башгидромет, днем первого декабря на аэрологической станции «Уфа – Дема» была зафиксирована рекордная для этой даты температура воздуха: +4,3°.
Прошлый температурный рекорд на эту дату составил +3,6° и был зафиксирован в 2010 году.
Летом 2021 года абсолютный максимум температуры перекрывается несколько раз, река Белая около Уфы обмелела до отметки ниже антирекордного уровня, зафиксированного 130 лет назад.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.