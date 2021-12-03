В Башкортостане могут ослабить ограничения продажи алкоголя

Заместитель главы Минторга Азат Аскаров представил законопроект, разрешающий продажу алкоголя в период с третьего по шестого января с 10 до 17 часов.

Нынешнее законодательство запрещает магазинам продавать спиртное до третьего января включительно, с четвертого по шестое – только с 10 до 14 часов.

Изначально этот запрет был направлен на снижение негативных последствий от злоупотребления алкоголем: традиционно именно в эти дни ухудшается статистика по преступлениям и пожарам.

В 2021 году Минторг выступил с инициативой отменить эти ограничения, так как, по мнению экспертов, они исчерпали свою эффективность и не влияют на уровень потребления алкоголя в регионе. Кроме того, представители бизнеса заявляют, что такие запреты стимулируют продажу нелегального алкоголя.

20 октября стало известно, что Госсобрание Башкортостана не поддержало инициативу Минторга, законопроект отправлен на доработку, так как требует проработки обоснования и вызвал недовольство части жителей.