В Башкортостане передумали снимать ограничения на продажу алкоголя

С 2020 года в республике действует запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах в период с третьего по шестое января. Четвертого и шестого января алкоголь продается только с 10.00 до 14.00.

В конце сентября Минторг выступил с инициативой отменить эти ограничения, так как, по мнению экспертов, данные меры исчерпали свою эффективность и не влияют на уровень потребления алкоголя в регионе. Кроме того, представители бизнеса заявляют, что такие запреты стимулируют продажу нелегального алкоголя.

20 октября стало известно, что Госсобрание Башкортостана не поддержало инициативу, законопроект отправлен на доработку, так как требует проработки обоснования и вызвал недовольство части жителей.