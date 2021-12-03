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В Уфе подорожает проезд в автобусах

Частный перевозчик сообщил администрации Уфы о планах повысить стоимость проезда сразу на четырех автобусных маршрутах.

ufacity.info

Изменения коснутся маршрутов № 230 «Микрорайон "Белореченский" – Дзержинского», №232 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский"» – ЖК "Цветы Башкирии"», № 262к «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - ТСК "Пушкинский"» и №270 «Микрорайон "Белореченский" – школа №75».

С 30 декабря 2021 года на этих маршрутах проезд подорожает до 35 рублей. Стоимость будет одинаковой при оплате наличными, банковской картой и по карте «Алга».

В ноябре текущего года перевозчики заявили о повышении цен на проезд на маршрутах №55с, №207, №209, №229, №235 и №243.

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