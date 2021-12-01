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В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Очередной этап коронавирусных ограничений вступил в силу с первым днем зимы. Это последняя из мер, запланированных Минздравом на этот год.

С сегодняшнего дня, первого декабря 2021 года, для заселения в санатории, гостиницы и дома отдыха придется подтвердить прохождение вакцинации либо справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или о наличии медотвода от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

Эти меры правительство анонсировало еще в середине ноября. По мнению главного санитарного врача республики, запрет на заселение в гостиницы непривитых особенно актуален в преддверии начала горнолыжного сезона.

Ранее мы писали о том, что до 18 декабря должно быть привито 80% сотрудников всех компаний и предприятий в отраслях, которым предписана обязательная вакцинация. После этой даты непривитые должны быть отстранены от работы.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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