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В Уфе построят еще одну транспортную развязку

Едва успела отгреметь в Уфе одна история с развязкой, как начинается другая: теперь в плане у руководства города строительство не одного, а сразу двух путепроводов.

ufacity.info

Об этом сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков. Новая развязка расположится в южной части города, на пересечении улиц Менделеева, Сочинской и Пугачева.

Проект развязки уже находится в разработке, она поможет разгрузить автомобильные потоки в районе монумента Дружбы.

Как ожидается, строительство завершится к 2024 году, когда будут праздновать 450-летие со дня основания Уфы.

До 2024 года в городе появится также развязка на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева – она обойдется бюджету в 3,1 млрд рублей.

25 ноября мы писали о том, что состоялось открытие подземного перехода, соединяющего набережную и область вокруг монумента Дружбы, работы над которым велись с 2019 года.

На строительство и реконструкцию объектов к 450-летию Уфы потратят почти 50 млрд рублей

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