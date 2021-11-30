В Уфе построят еще одну транспортную развязку

Об этом сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков. Новая развязка расположится в южной части города, на пересечении улиц Менделеева, Сочинской и Пугачева.

Проект развязки уже находится в разработке, она поможет разгрузить автомобильные потоки в районе монумента Дружбы.

Как ожидается, строительство завершится к 2024 году, когда будут праздновать 450-летие со дня основания Уфы.

До 2024 года в городе появится также развязка на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева – она обойдется бюджету в 3,1 млрд рублей.

25 ноября мы писали о том, что состоялось открытие подземного перехода, соединяющего набережную и область вокруг монумента Дружбы, работы над которым велись с 2019 года.

На строительство и реконструкцию объектов к 450-летию Уфы потратят почти 50 млрд рублей