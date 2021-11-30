В Уфе достроят Воскресенский собор и снесут торговый центр на Комсомольской

К 2024 году, когда будет праздноваться 450-летний юбилей Уфы, мэрия планирует навести порядок на нескольких «неэффективных» городских территориях, где имеются заброшенные здания и долгострои.

Одна из таких территорий – микрорайон «Глумилино». Там расположены недостроенные здания бассейна и торгового центра, а также Воскресенский собор (на самом деле – храм Кирилла и Мефодия, построенный по образу Воскресенского собора). Возведение храма началось еще 2003 году, но до сих пор не завершилось. В первую очередь мэрия планирует заняться его благоустройством, так как он уже практически готов.

Строительство торгового центра началось в 2005 году, к 2009 компания-владелец «Башстройсервис» обанкротилась и стройку передали организации «Космоцентр», которая также вскоре была признана банкротом. В итоге остов торгового центра, простояв более 10 лет, стал непригоден, так что теперь речь идет уже не о достройке, а о сносе и расчистке территории.