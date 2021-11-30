В Уфе в каждом четвертом доме не установлен теплосчетчик

Всего жилищный фонд Уфы насчитывает 4024 многоквартирных домов, в 3064 из них установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии.

Это означает, что жители этих домов оплачивают отопление по факту потребления тепла. Жители 960 домов платят по нормативу, то есть вне зависимости от количества потребленного тепла и температуры на улице.

Кроме того, даже если отопление в месяце включали всего на несколько дней, как это было в сентябре 2021 года, в домах без ОДПУ счета жителям выставляют за полный месяц, но не более восьми месяцев в году.