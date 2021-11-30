В Уфе плата за отопление увеличится в 1,5 раза

30 октября на совещании в администрации Уфы обсудили ход отопительного сезона 2021-2022 годов.
Советник мэра Уфы Вадим Беляков сообщил о том, что, как ожидается, по итогам ноября суммы в счетах за отопление вырастут на 49,7% по сравнению с октябрем.
Это связано с тем, что в ноябре среднемесячная температура была на 6,5 градусов ниже. Беляков назвал такое увеличение объемов потребления объемов тепла «логичным».
Глава администрации Сергей Греков отметил, что сравнивать надо не с октябрем текущего, а с ноябрем прошлого года. По словам Белякова, за год в 73% МКД города потребление тепла уменьшилось благодаря проведенным подготовительным работам.
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