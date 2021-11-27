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В Уфе перестали ходить автобусы №272

Частный перевозчик прекращает обслуживание одного из самых популярных среди горожан автобусных маршрутов.

Перевозчик Виктор Искалин утверждает, что транспортное управление задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов по маршруту №272.

По его словам, он пытался вывести автобусы средней вместимости для улучшения качества обслуживания населения и подал заявление, но карты ему так и не выдали.

Искалину принадлежит также маршрут №298, недавно отмененный мэрией. Он утверждает, что закрытие незаконно, так как у него есть все документы, подтверждающие права на перевозки, и намерен через суд добиться восстановления маршрута.

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