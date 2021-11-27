В Уфе перестали ходить автобусы №272

Перевозчик Виктор Искалин утверждает, что транспортное управление задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов по маршруту №272.

По его словам, он пытался вывести автобусы средней вместимости для улучшения качества обслуживания населения и подал заявление, но карты ему так и не выдали.

Искалину принадлежит также маршрут №298, недавно отмененный мэрией. Он утверждает, что закрытие незаконно, так как у него есть все документы, подтверждающие права на перевозки, и намерен через суд добиться восстановления маршрута.