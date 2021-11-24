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В Уфе отменили еще один популярный автобусный маршрут

Вступили в силу некоторые изменения в документ планирования перевозок по городу. О прекращении работы одного из наиболее популярных автобусных маршрутов стало известно еще летом текущего года.

С городских улиц пропали автобусы №298. Этот рейс пользовался большим спросом у жителей, так как пролегал через весь город по проспекту Октября.

Маршрут №298 удален как избыточный, так как с 23 ноября была изменена схема движения автобусов №226 «Башавтотранса»: теперь они идут по маршруту «Уфимский ДОК» – СТЦ "Мега"».

Ранее мы писали о том, что до конца текущего года отменят или уже отменили целый ряд популярных маршрутов, в том числе №25, №239, №260, №269 и №290.

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