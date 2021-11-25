В центре Уфы временно перекроют одну из улиц

Городская администрация сообщает о том, что 26 ноября будет перекрыта улица Карла Маркса на участке от Заки Валиди до Пушкина.

Движение транспорта ограничат в период с 7.00 до 13.00 часов, на время проведения церемонии прощания с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой, скончавшейся недавно из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Это осложнит проезд по нескольким автобусным маршрутам, в том числе №75 и №227 – они будут объезжать перекрытый участок.