18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В центре Уфы временно перекроют одну из улиц

Перекрытие короткого участка возле Гостиного двора может создать пробки в утренние часы, когда все спешат на работу.

Городская администрация сообщает о том, что 26 ноября будет перекрыта улица Карла Маркса на участке от Заки Валиди до Пушкина.

Движение транспорта ограничат в период с 7.00 до 13.00 часов, на время проведения церемонии прощания с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой, скончавшейся недавно из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Это осложнит проезд по нескольким автобусным маршрутам, в том числе №75 и №227 – они будут объезжать перекрытый участок.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: