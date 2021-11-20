«Башавтотранс» меняет схему движения автобусного маршрута №226

C 23 ноября маршрут №226, «Уфимский ДОК» – «ТСК "Пушкинский"» удлинят: теперь автобусы будут ехать до СТЦ «Мега» (Рубежная, 174).

Маршрут пролегает по улице Цюрупы – так, как показано на схеме выше. «Башавтотранс» сообщает также, что увеличено количество автобусов и рейсов по маршруту, продлен режим работы.

Теперь первые автобусы №226 отправляются с остановки «Уфимский ДОК» в 5.50, последние возвращаются в гараж в 23.58, интервал движения в час пик составит 3-4 минуты, в межпиковое время – 5-8 минут. При оплате проезда картой «Алга» на маршруте действует тариф «счастливый час».