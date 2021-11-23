В Башкортостан поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт»

23 ноября Минздрав сообщил о том, что в республику поступило 78 600 доз вакцины «Спутник Лайт».

Это однокомпонентный препарат, то есть нужно делать всего одну прививку, а не две. «Спутник Лайт» показан для людей от 18 до 60 лет, которые ранее прививались или переболели. Выбор вакцины остается за медицинским работником.

Стоит отметить, что недавно изменились правила получения сертификата при использовании этого препарата: теперь нужно ждать 21 день, чтобы QR-код начал действовать.

Вы можете узнать о наличии «Спутник Лайт» по телефону там, где планируете привиться. Полный список пунктов вакцинации Уфы можно посмотреть тут. Также недавно мы писали, что Минздрав запустил чат-бот в Telegram, который ответит на вопрос о наличии интересующей вас вакцины в пункте вакцинации.