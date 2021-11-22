Назначен врио руководителя администрации Радия Хабирова

Ранее стало известно, что Александр Сидякин покидает должность руководителя администрации главы Башкортостана, которую занимал с 2018 года.
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Как и ожидалось, администрацию временно возглавил первый заместитель Александра Сидякина по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В 2018-2019 годах Кильсенбаев возглавлял управление по общественно-политическому развитию.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Александра Сидякина на пост врио руководителя Центрального исполкома партии, поэтому он решил оставить должность в республике.
22 ноября на совещании в правительстве премьер-министр Андрей Назаров заявил, что это первое за много лет назначение чиновника республики на столь высокую должность на федеральном уровне, и что ему жаль, что Александр Сидякин больше не работает в его команде.
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