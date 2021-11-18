Александр Сидякин возглавит исполком «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выдвинул на пост врио руководителя Центрального исполкома партии кандидатуру Александра Сидякина.
vk.com/a_sidyakin
Президиум генсовета «Единой России» кандидатуру Сидякина поддержал, окончательное решение примет съезд партии четвертого декабря.
Последние четыре года ЦИК «Единой России» возглавлял Александр Борисов. Он по итогам сентябрьских выборов перешел в Госдуму и решил сосредоточиться на этой работе.
17 ноября стало известно, что Александр Сидякин покидает должность главы администрации Радия Хабирова, которую занимал с 2018 года.
С 2011 по 2018 годы он представлял «Единую Россию» в Госдуме, считался одним из наиболее эффективных депутатов: около 50 его инициатив впоследствии получили одобрение и стали законами.
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