18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Александр Сидякин возглавит исполком «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выдвинул на пост врио руководителя Центрального исполкома партии кандидатуру Александра Сидякина.

vk.com/a_sidyakin

Президиум генсовета «Единой России» кандидатуру Сидякина поддержал, окончательное решение примет съезд партии четвертого декабря.

Последние четыре года ЦИК «Единой России» возглавлял Александр Борисов. Он по итогам сентябрьских выборов перешел в Госдуму и решил сосредоточиться на этой работе.

17 ноября стало известно, что Александр Сидякин покидает должность главы администрации Радия Хабирова, которую занимал с 2018 года.

С 2011 по 2018 годы он представлял «Единую Россию» в Госдуме, считался одним из наиболее эффективных депутатов: около 50 его инициатив впоследствии получили одобрение и стали законами.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: