Александр Сидякин возглавит исполком «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» кандидатуру Сидякина поддержал, окончательное решение примет съезд партии четвертого декабря.

Последние четыре года ЦИК «Единой России» возглавлял Александр Борисов. Он по итогам сентябрьских выборов перешел в Госдуму и решил сосредоточиться на этой работе.

17 ноября стало известно, что Александр Сидякин покидает должность главы администрации Радия Хабирова, которую занимал с 2018 года.

С 2011 по 2018 годы он представлял «Единую Россию» в Госдуме, считался одним из наиболее эффективных депутатов: около 50 его инициатив впоследствии получили одобрение и стали законами.