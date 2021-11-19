В Башкортостане подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца сентября по конец октября поднялась с 44,71 до 45,02 рубля за литр (0,7%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 46 до 46,3 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 47,87 до 48,18 рубля (0,6%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (до 50,06 рубля).

Бензин АИ-98 подорожал меньше всего: с 54,64 до 55,94 рубля за литр, или 0,5% (средняя цена по России – 57,84 рубля за литр).

Цены на дизельное топливо в республике поднялись с 48,08 до 48,38 рубля (0,6%), по России – с 50,58 до 50,93 рубля.

В октябре мы писали о том, что по итогам первого месяца осени средняя цена на бензин впервые за долгое время в республике снизилась.