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В Башкортостане впервые за долгое время подешевел бензин

Отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет об изменении цен на моторное топливо за сентябрь 2021 года.

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца августа по конец сентября снизилась с 45,08 до 44,71 рубля за литр (0,8%). Средняя цена по России в этот период тоже упала: с 46,21 до 46,00 рублей.

Марка АИ-95 подешевела с 48,28 до 47,87 рубля (0,8%), и цена на него по-прежнему остается ниже средней стоимости по России, которая также упала (до 49,78 рублей).

Подешевел даже бензин марки АИ-98, который обычно растет в цене быстрее всего. Цена на него снизилась с 55,93 до 55,64 рубля за литр (0,5%). Средняя по России – 57,51 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо в республике также пошли вниз – с 48,37 до 48,08 рубля (0,6%), по России – с 50,63 до 50,58.

Ранее мы писали о том, что летом текущего года темпы роста цен на бензин резко ускорились и в среднем составили более 1% в месяц.

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