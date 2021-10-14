В Башкортостане впервые за долгое время подешевел бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца августа по конец сентября снизилась с 45,08 до 44,71 рубля за литр (0,8%). Средняя цена по России в этот период тоже упала: с 46,21 до 46,00 рублей.

Марка АИ-95 подешевела с 48,28 до 47,87 рубля (0,8%), и цена на него по-прежнему остается ниже средней стоимости по России, которая также упала (до 49,78 рублей).

Подешевел даже бензин марки АИ-98, который обычно растет в цене быстрее всего. Цена на него снизилась с 55,93 до 55,64 рубля за литр (0,5%). Средняя по России – 57,51 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо в республике также пошли вниз – с 48,37 до 48,08 рубля (0,6%), по России – с 50,63 до 50,58.

Ранее мы писали о том, что летом текущего года темпы роста цен на бензин резко ускорились и в среднем составили более 1% в месяц.