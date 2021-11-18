Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

В новой редакции документа официально утверждено ограничение доступа к гостиничным услугам, которое анонсировали ранее.

С первого декабря 2021 года гостиницы республики будут принимать постояльцев только при наличии одного из документов:

– сертификата о вакцинации против Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о медотводе от вакцинации (только вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста).

Указом также допускается увеличение численности зрителей матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных команд и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения, где они проходят. Для этого необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

– допуск на матч только тех зрителей, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации против Covid-19 или справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– наличие таких же документов у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия;

– принятие Минспорта на основании заявки организаторов решения о возможности проведения мероприятия по согласованию с главным государственным санитарным врачом по республике;

– обеспечение организатором мероприятия контроля за соблюдением этих требований.