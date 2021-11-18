Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкортостана подписал новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности из-за ситуации с распространением Covid-19.
В новой редакции документа официально утверждено ограничение доступа к гостиничным услугам, которое анонсировали ранее.
С первого декабря 2021 года гостиницы республики будут принимать постояльцев только при наличии одного из документов:
– сертификата о вакцинации против Covid-19;
– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;
– справки о медотводе от вакцинации (только вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста).
Указом также допускается увеличение численности зрителей матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных команд и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения, где они проходят. Для этого необходимо одновременное соблюдение следующих условий:
– допуск на матч только тех зрителей, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации против Covid-19 или справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;
– наличие таких же документов у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия;
– принятие Минспорта на основании заявки организаторов решения о возможности проведения мероприятия по согласованию с главным государственным санитарным врачом по республике;
– обеспечение организатором мероприятия контроля за соблюдением этих требований.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.