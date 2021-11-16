В Башкортостане введут дополнительные ограничения для непривитых от Covid-19

На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу в ЦУР приняли решение ввести новые коронавирусные ограничения.
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С первого декабря 2021 года гостиницы республики будут принимать постояльцев только при наличии одного из документов:
– сертификата о вакцинации против Covid-19;
– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;
– справки о медотводе от вакцинации (только вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста).
С такой инициативой выступила выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. По ее мнению, это актуально в преддверии начала горнолыжного сезона.
Напомним также, что с первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.
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