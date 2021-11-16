18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане введут дополнительные ограничения для непривитых от Covid-19

На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу в ЦУР приняли решение ввести новые коронавирусные ограничения.

instagram.com/abzakovocom

С первого декабря 2021 года гостиницы республики будут принимать постояльцев только при наличии одного из документов:

– сертификата о вакцинации против Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о медотводе от вакцинации (только вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста).

С такой инициативой выступила выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. По ее мнению, это актуально в преддверии начала горнолыжного сезона.

Напомним также, что с первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: