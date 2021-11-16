В 2021 году в Уфе обустроят 321 новогоднюю площадку – на 74 больше, чем в прошлом, чтобы разделить потоки людей.

Большая праздничная ель уже установлена на площади имени Салавата Юлаева, живая 30-летровая елка украсит площадь имени Ленина на проспекте Октября. На Советской площади установят небольшую живую ель, а на площади перед ДК «УМПО» – искусственную пиксельную.

Световые инсталляции украсят площадь Ленина, площадь перед Дворцом имени Орджоникидзе, вход в парк Ленина и пересечение улиц Ленина и Пушкина.

Все работы по новогоднему оформлению Уфы завершатся до первого декабря.

Ранее мы писали о том, что к началу празднований в Башкортостане планируют установить 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков.