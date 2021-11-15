В Башкортостане установят 2,3 тыс. новогодних елок

К началу празднований в Башкортостане планируют установить 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков.

Ели будут в основном живые и только 146 искусственных. Ледовые городки расположатся по большей части на площадях (722) и во дворах (258). Общее количество арт-объектов увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом – порядка пяти тысяч.

До первого декабря включат новогоднюю подсветку на фасадах зданий, в парках и на улицах. Елки, городки и инсталляции будут готовы к 20 декабря.