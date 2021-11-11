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Изменилась схема движения по транспортной развязке на Заки Валиди

В конце октября администрация Уфы писала о том, что временно закрывается съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в направлении Бельского моста.

ufacity.info

Изначально этот съезд был временно организован из-за реконструкции транспортной развязки, которая продлилась с января по август 2021 года.

Впоследствии в связи с удобством его использования было принято решение сделать его постоянным, однако для этого потребовалось провести ряд дорожных работ.

11 ноября пресс-служба мэрии сообщила о том, что съезд открылся после проведения дорожных работ, и опубликовала новую схему движения по развязке.

Таймлапс: как строили развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди (ВИДЕО)

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