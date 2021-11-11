Изменилась схема движения по транспортной развязке на Заки Валиди

Изначально этот съезд был временно организован из-за реконструкции транспортной развязки, которая продлилась с января по август 2021 года.

Впоследствии в связи с удобством его использования было принято решение сделать его постоянным, однако для этого потребовалось провести ряд дорожных работ.

11 ноября пресс-служба мэрии сообщила о том, что съезд открылся после проведения дорожных работ, и опубликовала новую схему движения по развязке.