Изменилась схема движения по транспортной развязке на Заки Валиди

В конце октября администрация Уфы писала о том, что временно закрывается съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в направлении Бельского моста.
ufacity.info
Изначально этот съезд был временно организован из-за реконструкции транспортной развязки, которая продлилась с января по август 2021 года.
Впоследствии в связи с удобством его использования было принято решение сделать его постоянным, однако для этого потребовалось провести ряд дорожных работ.
11 ноября пресс-служба мэрии сообщила о том, что съезд открылся после проведения дорожных работ, и опубликовала новую схему движения по развязке.
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