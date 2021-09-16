Таймлапс: как строили развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди (ВИДЕО)

Видео опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Сергей Греков.

«Кадры завораживающие! Строители проделали титаническую работу. В итоге развязка была возведена раньше срока и движение по ней было пущено 10 августа.

А вот мост уже соединяет два берега. Его планируем открыть до конца октября. Кстати, общая длина сооружения – 688 метров. На нем будет три полосы движения. Как его достроим, примемся за реконструкцию знаменитого старого уфимского моста, который появился здесь еще в 1956 году. Учитывая то, какую тяжелую нагрузку он нес все эти годы, стало большой необходимостью появление третьего моста.

Вместе с развязкой на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева этот важный транспортный узел на треть увеличит пропускную способность южных ворот Уфы. Горожане и гости столицы будут довольны», – подписал видео Греков.