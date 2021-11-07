На развитие инфраструктуры Уфы выделят деньги из федерального бюджета

Пресс-служба Кабмина сообщает о планах выделить более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге.

Эти средства помогут ускорить подведение коммуникаций в Кировском и Демском районах общей протяженностью 23,4 километра. Коммуникации обеспечат 16 млн квадратных метров нового жилья.

Ранее в администрации Уфы сообщали о том, что город уже получил на благоустройство территории Забелья восемь млрд рублей по нацпроекту, эти деньги потратят на проведение воды и канализации к первым районам до 2023 года. Такую же сумму потратят на подведение коммуникаций к стройкам второй очереди в 2024-2027 годах.

В ближайшее время на территории Забелья будет построено порядка 10 млн квадратных метров жилья, там поселится более 400 тыс. человек. Это крупнейший строительный проект за всю историю города.